Окупанти випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря





Про це повідомляють



"Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)", - сказано в повідомленні.



Близько 16:30 чотири ракети знищили підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" в Запорізькій та Дніпропетровській областях.



Ще дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство в Черкаській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська випустили по території України шість ракет, чотири з яких були збиті силами ППО. Ракети запускали з району Каспійського моря.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. "Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555)", - сказано в повідомленні.Близько 16:30 чотири ракети знищили підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" в Запорізькій та Дніпропетровській областях.Ще дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство в Черкаській області.

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