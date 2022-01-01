Росія намагається відстежити маршрути, якими йде постачання зброї до України, – ГУР





Про це



Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.



Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, Європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецслужби Росії активізували діяльність в країнах східної Європи.Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, Європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію