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Росія намагається відстежити маршрути, якими йде постачання зброї до України, – ГУР

Росія намагається відстежити маршрути, якими йде постачання зброї до України, – ГУР
Спецслужби Росії активізували діяльність в країнах східної Європи.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, Європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.




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Теги: Росія, Україна, війна
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