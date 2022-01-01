Ще одна громада на Волині укріплює кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 08:20
На українсько-білоруському кордоні в межах Ратнівської громади тривають заходи з укріплення прикордонної смуги.
Про це інформує Суспільне.
Раніше такі ж роботи відбувались у прикордонні Камінь-Каширського району.
Наразі в Ратнівській громаді спецтехніка робить насипи ґрунту та риє рів у прикордонній смузі.
На створення протитранспортної перепони селищна рада виділила 500 літрів пального. Розчищають шлях для спецтехніки працівники Центру безпеки життєдіяльності громади.
Розміри перепони в громаді не називають в цілях безпеки. «Додатково повідомляємо, що завдяки військовим, які дислокуються на території нашої громади, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована», – додали в селищній раді.
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Про це інформує Суспільне.
Раніше такі ж роботи відбувались у прикордонні Камінь-Каширського району.
Наразі в Ратнівській громаді спецтехніка робить насипи ґрунту та риє рів у прикордонній смузі.
На створення протитранспортної перепони селищна рада виділила 500 літрів пального. Розчищають шлях для спецтехніки працівники Центру безпеки життєдіяльності громади.
Розміри перепони в громаді не називають в цілях безпеки. «Додатково повідомляємо, що завдяки військовим, які дислокуються на території нашої громади, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована», – додали в селищній раді.
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