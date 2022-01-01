Ще одна громада на Волині укріплює кордон із Білоруссю. ФОТО





Про це інформує



Раніше такі ж роботи відбувались у прикордонні Камінь-Каширського району.



Наразі в Ратнівській громаді спецтехніка робить насипи ґрунту та риє рів у прикордонній смузі.



На створення протитранспортної перепони селищна рада виділила 500 літрів пального. Розчищають шлях для спецтехніки працівники Центру безпеки життєдіяльності громади.



Розміри перепони в громаді не називають в цілях безпеки. «Додатково повідомляємо, що завдяки військовим, які дислокуються на території нашої громади, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована», – додали в селищній раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На українсько-білоруському кордоні в межах Ратнівської громади тривають заходи з укріплення прикордонної смуги.Про це інформує Суспільне Наразі в Ратнівській громаді спецтехніка робить насипи ґрунту та риє рів у прикордонній смузі.На створення протитранспортної перепони селищна рада виділила 500 літрів пального. Розчищають шлях для спецтехніки працівники Центру безпеки життєдіяльності громади.Розміри перепони в громаді не називають в цілях безпеки. «Додатково повідомляємо, що завдяки військовим, які дислокуються на території нашої громади, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована», – додали в селищній раді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію