Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах

Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
Випускниця з Волині Анастасія Ришитюк успішно пройшла відбір міжнародної освітньої програми «Коледжі об’єднаного світу» (United World Colleges – UWC) та отримала можливість навчатися у Нідерландах.

Волинянка стане студенткою міжнародного коледжу UWC у місті Маастріхт. Про це повіомляють на сторінці UWC Ukraine.

Анастасія Ришитюк навчалася у Новолинському ліцеї №1 та стала фіналісткою відбору.

Загалом навчання у престижних коледжах Європи добуть ще дві українки: Кіра з Харкова та Єлизавета з Броварів.

Анастасія Ришитюк каже, що з дитинства хапалась за кожну можливість з’їздити у табір чи записатись на новий гурток, завдяки чому знайомилась із унікальними людьми.

"Моя мотивація - спорт. А пристрасть – мови; окрім олімпіад, в 11 класі підтвердила рівень знань сертифікатами вище середнього та високого рівня з німецької і англійської. Захоплююсь поезією, економікою, волонтерством, SMM, але тут більше про UWC (знаю, що наступного року, натхнення апліканти шукатимуть і в постах:)
Коли отримала дзвінок про номінацію, стрибала вище неба в центрі міста. Тепер тремчу від марень про майбутній експіріенс. Поспілкувавшись із випускниками й фіналістами, можу тільки уявити наскільки ж вмотивовані, відкриті до нового, різні й кмітливі учні", - каже волинянка.

Анастасія зізнається, що відчуває відповідальність представництва України в коледжі, бо зараз, як ніколи, необхідно донести ідентичність, силу та вольовитість нашої нації.

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Теги: Волинь, освіта, конкурс, Європа, Нововолинськ
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