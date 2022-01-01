Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України





Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, - пише



"Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.



За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).



"Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.



Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.



"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні України, але їм не вистачає підтримки з повітря. Для швидкого звільнення півдня України Збройним силам потрібне поєднання авіації та артилерії.Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, - пише ТСН. "Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими)."Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами."І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.

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