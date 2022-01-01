Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України

Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні України, але їм не вистачає підтримки з повітря. Для швидкого звільнення півдня України Збройним силам потрібне поєднання авіації та артилерії.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, - пише ТСН.

"Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.

За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).

"Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.

Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.

"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Херсонщина, звільнення, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять змінити маршрут автобуса №24
Сьогодні, 18:16
Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
В Угорщині тривають протести проти Орбана та його уряду
Сьогодні, 16:54
Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України
Сьогодні, 16:54
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян На Херсонщині ЗСУ знищили два командні пункти росіян
08 липень, 21:35
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів. ФОТО Українські десантники підбили 5 ворожих танків і взяли в полон окупантів. ФОТО
09 липень, 01:14
На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube На Херсонщині російські окупанти вимкнули Viber та YouTube
05 липень, 03:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять змінити маршрут автобуса №24
Сьогодні, 18:16
 0
Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України
Сьогодні, 16:54
 0
В Угорщині тривають протести проти Орбана та його уряду
Сьогодні, 16:54
 0
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8