Що потрібно ЗСУ для швидкого звільнення півдня України
Сьогодні, 16:54
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні України, але їм не вистачає підтримки з повітря. Для швидкого звільнення півдня України Збройним силам потрібне поєднання авіації та артилерії.
Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, - пише ТСН.
"Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.
За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).
"Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.
Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.
"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.
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Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, - пише ТСН.
"Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.
За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).
"Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.
Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.
"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.
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