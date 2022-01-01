В Угорщині тривають протести проти Орбана та його уряду





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Угорці вийшли на вулиці після того, як 19 липня парламент ухвалив зміни до закону: вони торкнуться сотень тисяч власників малого бізнесу. 17 липня кілька тисяч людей пройшлися маршем центром Будапешта з вигуками «Орбане, геть!».



«Це божевілля — те, що вони (уряд — ред.) зробили. Це не призведе до збільшення надходжень до бюджету», — сказала одна з протестувальниць, 37-річна адвокатка Ілона Пуштай.



Інший учасник протесту, 68-річний вчитель Золтан Гемесі, сказав, що уряд зараз планує заходи жорсткої економії, але люди, мовляв, більше не можуть цього терпіти.



Ці протести стали першими після того, як у квітні Орбан лишився прем’єр-міністром на четвертий термін поспіль.



Що за податкові зміни?



Угорщина, яка значною мірою залежить від російської нафти і газу, оголосила «стан небезпеки» через енергетичну кризу, викликану війною в Україні.



Поміж заходів, ужитих для розвʼязання проблеми — люди, які споживають більше середньої кількості енергії, повинні будуть платити за неї за ринковою ціною, а не за сильно субсидованим державним тарифом.



У своєму радіозверненні 15 липня Орбан назвав зміну податкового законодавства «хорошою та необхідною».



Як зауважує The Guardians, Угорщина, попри обмеження цін на товари першої необхідності, стикається зі стрімкою інфляцією та падінням місцевої валюти на тлі переговорів із Брюсселем щодо затримки фінансування Євросоюзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 17 липня, вже п’ятий день як тисячі людей у Будапешті протестують проти уряду Віктора Орбана. Суспільство незадоволене податковими змінами, які, на думку критиків, завдадуть шкоди малому бізнесу.Про це пише Громадське , посилаючись на The Guardians.Угорці вийшли на вулиці після того, як 19 липня парламент ухвалив зміни до закону: вони торкнуться сотень тисяч власників малого бізнесу. 17 липня кілька тисяч людей пройшлися маршем центром Будапешта з вигуками «Орбане, геть!».«Це божевілля — те, що вони (уряд — ред.) зробили. Це не призведе до збільшення надходжень до бюджету», — сказала одна з протестувальниць, 37-річна адвокатка Ілона Пуштай.Інший учасник протесту, 68-річний вчитель Золтан Гемесі, сказав, що уряд зараз планує заходи жорсткої економії, але люди, мовляв, більше не можуть цього терпіти.Ці протести стали першими після того, як у квітні Орбан лишився прем’єр-міністром на четвертий термін поспіль.Угорщина, яка значною мірою залежить від російської нафти і газу, оголосила «стан небезпеки» через енергетичну кризу, викликану війною в Україні.Поміж заходів, ужитих для розвʼязання проблеми — люди, які споживають більше середньої кількості енергії, повинні будуть платити за неї за ринковою ціною, а не за сильно субсидованим державним тарифом.У своєму радіозверненні 15 липня Орбан назвав зміну податкового законодавства «хорошою та необхідною».Як зауважує The Guardians, Угорщина, попри обмеження цін на товари першої необхідності, стикається зі стрімкою інфляцією та падінням місцевої валюти на тлі переговорів із Брюсселем щодо затримки фінансування Євросоюзу.

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