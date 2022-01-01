Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО

Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО
З Луцького центрального пункту допомоги від початку повномасштабного вторгнення російський військ в Україну відправили понад 650 тонн гуманітарної допомоги у різні області, підрозділи тероборони та військові частини.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координатора центру Володимира Захожого.

З його слів, об'єми гуманітарних вантажів зменшуються, волонтери стомилися, але роботу пункт допомоги не припиняє ні на день.

Сергій Обертас волонтерить з перших днів війни. Чоловік розповідає, наприкінці лютого щодня у центрі відвантажували та завантажували до сорока тонн допомоги.

"З часом стало трохи менше. Ми розуміємо, що люди стомилися, але війна не закінчується і нашим хлопцям та переселенцям треба допомагати, але ми працюємо для перемоги на перемогу і ми не втомимося і ми будемо все те робити", – говорить волонтер.

Зі слів Сергія Обертаса, у перші дні роботи пункту допомоги тут працювала майже сотня волонтерів. Зараз орієнтовно десять.

Частину допомоги у Луцьк продовжують доставляти з-за кордону: з Норвегії, Німеччини, Литви, Польщі. Волонтерка Наталія Венарська розказала, серед іноземного вантажу є одяг, якого нині потребують переселенці. Приносять речі у центр і мешканці Луцької тергромади.

"Дівчатка тут одяг відбирають частину можна віддати хлопцям на госпіталь, а решту у палац учнівської молоді, де обслуговуються вимушено переміщенні особи і відповідно там вони одягаються", – зазначила волонтерка.

Координатор центру Володимир Захожий розповів, що зараз є потреба у ліках, харчах, які довго можуть зберігатися та у військовій формі. "Великий запит зараз йде на форму, футболки, взуття, спідню білизну і це зараз у пріоритеті, що найбільше просять", – додав координатор центр.

Луцький пункт допомоги працює щодня з 9 до 18 години, окрім вихідних.


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Теги: допомога, волонтерство, Луцьк, війна
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