ОПЗЖ оскаржує в суді заборону своєї діяльності
Сьогодні, 18:51
Проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» (ОПзЖ) оскаржила в суді заборону на її діяльність.
Про це повідомляє Zaxid.net, посилаючись на повідомлення представниці Верховної Ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
За її словами, ОПзЖ оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави. Совгиря пояснила, що таку скаргу розглядатиме Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним.
Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій – ОПзЖ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші» та інші. Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди.
Зокрема, 20 червня розташований у Львові Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив на підставі матеріалів СБУ діяльність ОПЗЖ і націоналізував її активи.
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Про це повідомляє Zaxid.net, посилаючись на повідомлення представниці Верховної Ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
За її словами, ОПзЖ оскаржила рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави. Совгиря пояснила, що таку скаргу розглядатиме Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним.
Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій – ОПзЖ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші» та інші. Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди.
Зокрема, 20 червня розташований у Львові Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив на підставі матеріалів СБУ діяльність ОПЗЖ і націоналізував її активи.
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