Погода у Луцьку та на Волині на 18 липня

Погода у Луцьку та на Волині на 18 липня
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер північно-західний та західний 2,6-4,6 м/с.

Вночі температура становитиме - 10-12⁰ тепла, зранку - 8-15⁰. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 19-20 градусів за Цельсіємо, а ввечері - 21-17⁰ тепла.

На території Волинської області протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Також представники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують західний вітер 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰, вдень 19-24⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк
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