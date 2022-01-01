Погода у Луцьку та на Волині на 18 липня





Про це повідомляє Sinoptik.



Вітер північно-західний та західний 2,6-4,6 м/с.



Вночі температура становитиме - 10-12⁰ тепла, зранку - 8-15⁰. Вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 19-20 градусів за Цельсіємо, а ввечері - 21-17⁰ тепла.



На території Волинської області протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Також представники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують західний вітер 5-10 м/с. Температура вночі 9-14⁰, вдень 19-24⁰ тепла.

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