До відновлення Ірпеня долучиться відомий австрійський архітектор

До відновлення Ірпеня долучиться відомий австрійський архітектор
Відомий австрійський архітектор Герхард Хаузер допоможе у відродженні Ірпеня Київської області. Зокрема він візьметься за проєктування міського артцентру.

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Відомо, що архітектор завітав на Київщину в рамках проєкту "Irpin Reconstruction Summit", - пише Канал24.

Під час зустрічі Герхард Хаузер наголосив, що зараз Україна воює та захищає всю Європу і якщо російську агресію не зупинити, вона прийде в кожен дім.

"Я шокований тим, що побачив дорогою сюди – що зробили з красивим Ірпенем, яка зараз поранена Україна", – заявив він.

Мер Ірпеня та головний міський архітектор розповіли гостеві про масштаби руйнувань та запропонували йому долучитися до відбудови міста. Архітектор прийняв пропозицію, наразі відомо, що він проєктуватиме артцентр для дітей.

Що відомо про Хаузера
Хаузер відомий у Європі екологічним підходом до будівництва. У більшості його проєктів переважають природні матеріали.

Раніше архітектор вже працював із українськими замовниками. Так, його компанія розробляла концепт готелю в Кропивницькому, віллу у Львові та центр освіти у Брюховичах.

Крім того, він розробляв проєкт реконструкції львівської площі Синагог, проте журі обрало іншого кандидата.

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Теги: Україна, Ірпінь, відновлення
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