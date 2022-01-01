Розшукали 14-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 21:15
Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області розшукали 14-річного хлопця, який пішов з дому.
Про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції.
Нагадаємо, неповнолітній Прогонюк Артем Михайлович, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль, Володимир Волинського району.
Як повідомили у поліції, юнак не став жертвою будь-якого злочину. Наразі його передали батькам.
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Про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції.
Нагадаємо, неповнолітній Прогонюк Артем Михайлович, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль, Володимир Волинського району.
Як повідомили у поліції, юнак не став жертвою будь-якого злочину. Наразі його передали батькам.
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