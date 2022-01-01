Розшукали 14-річного волинянина, який пішов з дому





Про це повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в поліції.



Нагадаємо, неповнолітній Прогонюк Артем Михайлович, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби



Як повідомили у поліції, юнак не став жертвою будь-якого злочину. Наразі його передали батькам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області розшукали 14-річного хлопця, який пішов з дому.Про це повідомилив поліції.Нагадаємо, неповнолітній29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль , Володимир Волинського району.Як повідомили у поліції, юнак не став жертвою будь-якого злочину. Наразі його передали батькам.

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