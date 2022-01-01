На Волині розшукують підлітка, який пішов з дому. ФОТО

На Волині розшукують підлітка, який пішов з дому. ФОТО
Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області разом із родичами розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому.

Як повідомили журналісту Інформаційного агентства ВолиньPost в поліції, неповнолітній Прогонюк Артем Михайлович, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль, Володимир Волинського району. Станом на 14:00 місце знаходження хлопця невідоме.

Особливі прикмети: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.

Хлопець був одягнений у спортивний костюм синього кольору, чорні кросівки, "NIKE".
На Волині розшукують підлітка, який пішов з дому. ФОТО

Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

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Теги: розшук, Волинь, Володимир
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