На Волині розшукують підлітка, який пішов з дому. ФОТО





Як повідомили журналісту Інформаційного агентства ВолиньPost в поліції, неповнолітній Прогонюк Артем Михайлович, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль, Володимир Волинського району. Станом на 14:00 місце знаходження хлопця невідоме.



Особливі прикмети: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.



Хлопець був одягнений у спортивний костюм синього кольору, чорні кросівки, "NIKE".



Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області разом із родичами розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому.Як повідомили журналістув поліції, неповнолітній, 29.10.2008 року народження, 16 липня у вечірню пору доби покинув своє місце проживання в селі Сусваль, Володимир Волинського району. Станом на 14:00 місце знаходження хлопця невідоме.Особливі прикмети: ріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.Хлопець був одягнений у спортивний костюм синього кольору, чорні кросівки, "NIKE".Телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.

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