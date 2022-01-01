Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках

Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".

Змагання тривали з 7 по 10 липня у столиці Польщі Варшаві. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.

За нагороди вели боротьбу 180 спортсменів із 38 країн світу.

"Відрадно, що українська збірна входить до когорти найкращих і наші спортсмени піднімаються на п’єдестал пошани. Волинську область представляла Марія Іванчик", - йдеться у дописі.

Представниця Волині зайняла 4 місце у категорії "шабля відкрита (змішані) та виборола 6 місце у категорії "шпага" серед жіночих команд.

Тренером-викладачем спортсменки був Олексій Сундієв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, фехтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Сьогодні, 15:14
90 пожежників працювали 38 годин: у Дніпрі загасили пожежу, спричинену ракетним обстрілом росіян
Сьогодні, 14:10
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Сьогодні, 13:41
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Сьогодні, 13:41
Волинські чирлідерки – найкращі в Україні Волинські чирлідерки – найкращі в Україні
05 липень, 08:35
Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги Один з лідерів «Волині» гратиме за клуб Прем'єр ліги
05 липень, 05:27
Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи Двоє волинян у складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті Європи
05 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Сьогодні, 15:14
 0
90 пожежників працювали 38 годин: у Дніпрі загасили пожежу, спричинену ракетним обстрілом росіян
Сьогодні, 14:10
 0
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Сьогодні, 13:41
 0
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8