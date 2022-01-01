Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках

Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".Змагання тривали з 7 по 10 липня у столиці Польщі Варшаві. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.За нагороди вели боротьбу 180 спортсменів із 38 країн світу."Відрадно, що українська збірна входить до когорти найкращих і наші спортсмени піднімаються на п’єдестал пошани. Волинську область представляла", - йдеться у дописі.Представниця Волині зайняла 4 місце у категорії "шабля відкрита (змішані) та виборола 6 місце у категорії "шпага" серед жіночих команд.Тренером-викладачем спортсменки був