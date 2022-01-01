Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Сьогодні, 15:14
Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".
Змагання тривали з 7 по 10 липня у столиці Польщі Варшаві. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
За нагороди вели боротьбу 180 спортсменів із 38 країн світу.
"Відрадно, що українська збірна входить до когорти найкращих і наші спортсмени піднімаються на п’єдестал пошани. Волинську область представляла Марія Іванчик", - йдеться у дописі.
Представниця Волині зайняла 4 місце у категорії "шабля відкрита (змішані) та виборола 6 місце у категорії "шпага" серед жіночих команд.
Тренером-викладачем спортсменки був Олексій Сундієв.
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Змагання тривали з 7 по 10 липня у столиці Польщі Варшаві. Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
За нагороди вели боротьбу 180 спортсменів із 38 країн світу.
"Відрадно, що українська збірна входить до когорти найкращих і наші спортсмени піднімаються на п’єдестал пошани. Волинську область представляла Марія Іванчик", - йдеться у дописі.
Представниця Волині зайняла 4 місце у категорії "шабля відкрита (змішані) та виборола 6 місце у категорії "шпага" серед жіночих команд.
Тренером-викладачем спортсменки був Олексій Сундієв.
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