Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Сьогодні, 13:41
Боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.
Українець Богдан Мочульський (на знімку) став володарем золотої медалі в джиу-джитсу (файтинг, 62 кг), - пише Голос України.
У фінальній сутичці лучанин мав величезну перевагу над Алегандро Вів'єскаса з Колумбії – 19:7.
Мочульський повторив свій успіх, здобутий на попередніх іграх.
Бронзова медаль у нідерландця Екко Ван Дер Віра, який у поєдинку за третє місце переміг француза Жульєна Матю.
Медаль Мочульського – одинадцята українська золота нагорода.
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Українець Богдан Мочульський (на знімку) став володарем золотої медалі в джиу-джитсу (файтинг, 62 кг), - пише Голос України.
У фінальній сутичці лучанин мав величезну перевагу над Алегандро Вів'єскаса з Колумбії – 19:7.
Мочульський повторив свій успіх, здобутий на попередніх іграх.
Бронзова медаль у нідерландця Екко Ван Дер Віра, який у поєдинку за третє місце переміг француза Жульєна Матю.
Медаль Мочульського – одинадцята українська золота нагорода.
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