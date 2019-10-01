Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор

Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.

Українець Богдан Мочульський (на знімку) став володарем золотої медалі в джиу-джитсу (файтинг, 62 кг), - пише Голос України.

У фінальній сутичці лучанин мав величезну перевагу над Алегандро Вів'єскаса з Колумбії – 19:7.

Мочульський повторив свій успіх, здобутий на попередніх іграх.

Бронзова медаль у нідерландця Екко Ван Дер Віра, який у поєдинку за третє місце переміг француза Жульєна Матю.

Медаль Мочульського – одинадцята українська золота нагорода.


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Теги: Волинь, Україна, Луцьк, джиу-джитсу, спорт
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