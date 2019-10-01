Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор

Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.



Українець Богдан Мочульський (на знімку) став володарем золотої медалі в джиу-джитсу (файтинг, 62 кг), - пише



У фінальній сутичці лучанин мав величезну перевагу над Алегандро Вів'єскаса з Колумбії – 19:7.



Мочульський повторив свій успіх, здобутий на попередніх іграх.



Бронзова медаль у нідерландця Екко Ван Дер Віра, який у поєдинку за третє місце переміг француза Жульєна Матю.



Медаль Мочульського – одинадцята українська золота нагорода.





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