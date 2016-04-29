Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину

Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину
Російські окупанти вдарили по 15 населених пунктах Донеччини. За добу ворог завдав 22 удари по оселям і цивільній інфраструктурі.

Є жертви серед мирного населення, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Національну поліцію України.

Росіяни обстріляли міста: Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, селища: Південне й Залізне, села: Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне. Били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.

Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них п'ять багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.

Також 17 липня близько 3:05 росіяни здійснили масований ракетний обстріл Миколаєва.

Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Теги: Україна, Миколаїв, Донеччина
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