Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину





Є жертви серед мирного населення, повідомляє



Росіяни обстріляли міста: Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, селища: Південне й Залізне, села: Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне. Били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.



Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них п'ять багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.



Також 17 липня близько 3:05 росіяни здійснили масований ракетний обстріл Миколаєва.



Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили по 15 населених пунктах Донеччини. За добу ворог завдав 22 удари по оселям і цивільній інфраструктурі.Є жертви серед мирного населення, повідомляє "Газета ua" , посилаючись на Національну поліцію України.Росіяни обстріляли міста: Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, селища: Південне й Залізне, села: Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне. Били ракетами НУРС, 9Н723 Іскадер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них п'ять багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства.Також 17 липня близько 3:05 росіяни здійснили масований ракетний обстріл Миколаєва.Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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