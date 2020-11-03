У волинській громаді заборонили феєрверки та автівки без глушника

Депутати Горохівської міської ради вирішили заборонити на території громади автомобілі без шумопоглиначів.Також у Горохівській громаді заборонили продаж та використання салютів та інших піротехнічних засобів. Про це йдеться в рішеннях Горохівської міської ради.Обранці Горохівської громади визнали рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, таким, що порушує права та законні інтереси мешканців міської територіальної громади, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан і потребує заборони до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.Також міська рада заборонила суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, громадянам використання феєрверків, салютів, проведення інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів (виробів) на території Горохівської міської територіальної громади під час проведення розважальних заходів, заходів видовищного характеру, будь-яких інших заходів, а також для власних потреб на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів після його припинення чи скасування.Підприємцям потрібно призупинити продаж піротехнікою на території громади у вищезазначені часові рамки.Депутати звернулися до місцевих поліцейських і попросили їх виявити на території громади використання автомобілів без шумопоглинача, феєрверків та інших піротехнічних засобів і не допускати їх використання.