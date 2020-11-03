У волинській громаді заборонили феєрверки та автівки без глушника

У волинській громаді заборонили феєрверки та автівки без глушника
Депутати Горохівської міської ради вирішили заборонити на території громади автомобілі без шумопоглиначів.

Також у Горохівській громаді заборонили продаж та використання салютів та інших піротехнічних засобів. Про це йдеться в рішеннях Горохівської міської ради.

Обранці Горохівської громади визнали рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, таким, що порушує права та законні інтереси мешканців міської територіальної громади, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан і потребує заборони до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

Також міська рада заборонила суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, громадянам використання феєрверків, салютів, проведення інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів (виробів) на території Горохівської міської територіальної громади під час проведення розважальних заходів, заходів видовищного характеру, будь-яких інших заходів, а також для власних потреб на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів після його припинення чи скасування.

Підприємцям потрібно призупинити продаж піротехнікою на території громади у вищезазначені часові рамки.

Депутати звернулися до місцевих поліцейських і попросили їх виявити на території громади використання автомобілів без шумопоглинача, феєрверків та інших піротехнічних засобів і не допускати їх використання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Горохів, місто, міська рада, рішення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину
Сьогодні, 12:19
У волинській громаді заборонили феєрверки та автівки без глушника
Сьогодні, 11:38
Українська авіакомпанія підтвердила катастрофу свого літака в Греції
Сьогодні, 10:57
Курс валют у Луцьку 17 липня
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Нова Горохівська міська рада: хто отримає депутатські мандати. СПИСОК Нова Горохівська міська рада: хто отримає депутатські мандати. СПИСОК
03 листопад, 2020, 18:00
На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч На Волині зловмисники «обчистили» будинок і винесли коштовностей на 50 тисяч
13 липень, 02:17
Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією
03 липень, 02:45
В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО
10 червень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Сьогодні, 15:14
 0
90 пожежників працювали 38 годин: у Дніпрі загасили пожежу, спричинену ракетним обстрілом росіян
Сьогодні, 14:10
 0
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Сьогодні, 13:41
 0
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Росіяни обстріляли Донеччину та Миколаївщину
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8