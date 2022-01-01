Курс валют у Луцьку 17 липня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 37,60.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,78.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 липня готівковий курс долара становить 37,60.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 37,60.Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,78.

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