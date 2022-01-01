Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів

Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів
Росія втратила близько 38 300 військових, 1 684 танків, 3879 бойових броньованих машин та 220 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1684 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
артилерійських систем – 846 (+0) од,
РСЗВ - 248 (+1) од,
засоби ППО - 110 (+1) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
крилаті ракети - 166 (+4),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
спеціальна техніка - 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються

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Теги: росія, втрати, війна, Україна
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