Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:



особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1684 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,

артилерійських систем – 846 (+0) од,

РСЗВ - 248 (+1) од,

засоби ППО - 110 (+1) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),

крилаті ракети - 166 (+4),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,

спеціальна техніка - 68 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила близько 38 300 військових, 1 684 танків, 3879 бойових броньованих машин та 220 літаків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУЗагальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,танків ‒ 1684 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,артилерійських систем – 846 (+0) од,РСЗВ - 248 (+1) од,засоби ППО - 110 (+1) од,літаків – 220 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),крилаті ракети - 166 (+4),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,спеціальна техніка - 68 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються

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