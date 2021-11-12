Українська авіакомпанія підтвердила катастрофу свого літака в Греції





Усі загиблі члени екіпажу громадяни України, повідомляє



Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив DW генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".



У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.



Як повідомлялось, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.



Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.



Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція.



Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. "Ми розглядаємо вантаж як небезпечний", - зазначив один із членів пожежної бригади. Місцевих жителів закликали зачинити вікна та не виходити з приміщень. Очевидці повідомляють про різкий запах та утрудненість дихання.



ERT передає, що експерти з вибухонебезпечних речовин перебувають на місці. За словами начальника цивільного захисту округу Кавала Ставроса Ківракіса, було віддано наказ про відведення пожежних та журналістів щонайменше на кілометр від машини через можливу токсичність вантажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції.Усі загиблі члени екіпажу громадяни України, повідомляє DW , посилаючись на гендиректора української компанії "Меридіан", якій належав військово-транспортний літак.Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив DW генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.Як повідомлялось, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.Для гасіння пожежі прибули пожежники. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція.Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. "Ми розглядаємо вантаж як небезпечний", - зазначив один із членів пожежної бригади. Місцевих жителів закликали зачинити вікна та не виходити з приміщень. Очевидці повідомляють про різкий запах та утрудненість дихання.ERT передає, що експерти з вибухонебезпечних речовин перебувають на місці. За словами начальника цивільного захисту округу Кавала Ставроса Ківракіса, було віддано наказ про відведення пожежних та журналістів щонайменше на кілометр від машини через можливу токсичність вантажу.

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