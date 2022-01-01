Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО

Епіфаній благословив Євангелія, написане українською мовою, для волинського храму.



Про це повідомив Локачинський благочинний митрофорний протоієрей Ігор Дружинець.



Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Епіфаній благословив Євангеліє, яке використовуватиме для богослужінь Свято-Покровська релігійна громада ПЦУ села Крухиничі.



Як відомо, недавно парафія цього села приєдналась до Православної Церкви України.



Після благословення митрополит Епіфаній зазначив, що багато волинських парафій доєднуються до ПЦУ і це добре.



"Всі православні українці повинні бути єдиними. Вітаємо в нашій великій родині Православної церкви України", - сказав митрополит Епіфаній.





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