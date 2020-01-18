90 пожежників працювали 38 годин: у Дніпрі загасили пожежу, спричинену ракетним обстрілом росіян





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«90 пожежників приборкували полум'я майже 38 годин», – написав він у телеграмі.



Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки людини, що зникла на підприємстві під час російської атаки.



Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього. Загинули троє людей. Один із них – водій маршрутки, який їхав зі зміни. 16 людей поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через 38 годин рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві в Дніпрі через російський ракетний удар.Про це повідомляє "Радіо Свобода" , посилаючись на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка.«90 пожежників приборкували полум'я майже 38 годин», – написав він у телеграмі.Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки людини, що зникла на підприємстві під час російської атаки.Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього. Загинули троє людей. Один із них – водій маршрутки, який їхав зі зміни. 16 людей поранені.

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