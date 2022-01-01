Rammstein підняли прапор України на концерті у Польщі
Сьогодні, 19:33
Всесвітньо відомий німецький рок-гурт Rammstein 16 липня дав концерт у Варшаві (Польщі), на якому учасники колективу підняли вгору прапор України.
У цей момент вони "пропливали" над натовпом фанатів на надувному човні, - пише Obozrevatel.
Фрагмент із виступу поширили у соцмережах шанувальники культового гурту, які були присутні на концерті. Це не перший випадок, коли Rammstein у такий спосіб демонструє свою солідарність з українським народом.
Концерт відбувся у рамках туру Europe Stadium Tour 2022. На Національному стадіоні у Варшаві зібралися тисячі фанатів рокерів. Серед них – багато українців, які зараз змушені перебувати у Польщі через війну.
Одна з фішок німецького гурту – залізти в надувний човен, після чого його разом із музикантами "на борту" пускають "плисти" по руках фанатів.
Саме в цей час один із учасників колективу дістав синьо-жовтий прапор і тримав його над головою. У залі лунали овації.
Нагадаємо, 30 травня на концерті в Цюріху (Швейцарія) Rammstein також розгорнули синьо-жовтий прапор. Перед цим вони виконали свій хіт Engel.
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У цей момент вони "пропливали" над натовпом фанатів на надувному човні, - пише Obozrevatel.
Фрагмент із виступу поширили у соцмережах шанувальники культового гурту, які були присутні на концерті. Це не перший випадок, коли Rammstein у такий спосіб демонструє свою солідарність з українським народом.
Концерт відбувся у рамках туру Europe Stadium Tour 2022. На Національному стадіоні у Варшаві зібралися тисячі фанатів рокерів. Серед них – багато українців, які зараз змушені перебувати у Польщі через війну.
Одна з фішок німецького гурту – залізти в надувний човен, після чого його разом із музикантами "на борту" пускають "плисти" по руках фанатів.
Саме в цей час один із учасників колективу дістав синьо-жовтий прапор і тримав його над головою. У залі лунали овації.
Нагадаємо, 30 травня на концерті в Цюріху (Швейцарія) Rammstein також розгорнули синьо-жовтий прапор. Перед цим вони виконали свій хіт Engel.
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