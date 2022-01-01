У Луцьку просять змінити маршрут автобуса №24





Таку петицію в Єдиній системі місцевих петиції зареєстрував Володимир Корнійчук.



Автор петиції пропонує так схему на маршруті №24: Ранкова - Невського - Корольова - Полонківська - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова.



У зворотному напрямку на думку автора петиції автобус має курсувати Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Перемоги - Набережна - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Полонківська - Корольова - Ванди Василевської - Ранкова.



Місця міжзмінного відстою чоловік пропонує визначити на вулиці Єршова - Карбишева та Ранковій біля будинку №12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині пропонують внести зміни до схеми руху автобуса на маршруті №24.Таку петицію в Єдиній системі місцевих петиції зареєстрував Володимир Корнійчук.Автор петиції пропонує так схему на маршруті №24: Ранкова - Невського - Корольова - Полонківська - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова.У зворотному напрямку на думку автора петиції автобус має курсувати Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Перемоги - Набережна - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Полонківська - Корольова - Ванди Василевської - Ранкова.Місця міжзмінного відстою чоловік пропонує визначити на вулиці Єршова - Карбишева та Ранковій біля будинку №12.

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