У Луцьку просять змінити маршрут автобуса №24
Сьогодні, 18:16
В обласному центрі Волині пропонують внести зміни до схеми руху автобуса на маршруті №24.
Таку петицію в Єдиній системі місцевих петиції зареєстрував Володимир Корнійчук.
Автор петиції пропонує так схему на маршруті №24: Ранкова - Невського - Корольова - Полонківська - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова.
У зворотному напрямку на думку автора петиції автобус має курсувати Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Перемоги - Набережна - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Полонківська - Корольова - Ванди Василевської - Ранкова.
Місця міжзмінного відстою чоловік пропонує визначити на вулиці Єршова - Карбишева та Ранковій біля будинку №12.
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Таку петицію в Єдиній системі місцевих петиції зареєстрував Володимир Корнійчук.
Автор петиції пропонує так схему на маршруті №24: Ранкова - Невського - Корольова - Полонківська - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Набережна - Перемоги - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова.
У зворотному напрямку на думку автора петиції автобус має курсувати Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Перемоги - Набережна - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Полонківська - Корольова - Ванди Василевської - Ранкова.
Місця міжзмінного відстою чоловік пропонує визначити на вулиці Єршова - Карбишева та Ранковій біля будинку №12.
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