18 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День металурга, а віряни вшановують пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського.
Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
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Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
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