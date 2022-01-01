18 липня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).



Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.



Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.

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