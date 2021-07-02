В Україні через повномасштабне вторгнення РФ 800 тисяч людей потребують житла
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Українці подали вже понад 250 тисяч інформаційних повідомлень про зруйновані або пошкоджені домівки – тобто наразі в країні вже 800 тисяч людей мають потребу в житлі.
Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, передає УНН з посиланням на пресслужбу «Слуги народу».
Вона розповіла, що пріоритетність відбудови визначають керівники обласних військових адміністрацій. І висловила сподівання, що саме відновлення житла для українців стане головним напрямком відбудови.
«Хотілося б, щоб це були домівки наших громадян. Бачимо дуже велику потребу в житлі: через Дію і ЦНАПи громадяни подали вже 250 тисяч заявок про зруйноване або пошкоджене житло. Сподіваюся, що голови ОВА будуть визначати його відновлення пріоритетом», – сказала Шуляк.
За її словами, крім того, необхідно відновлювати об’єкти соціальної інфраструктури, наголосила вона. Зокрема – заклади освіти в деокупованих областях, аби налагоджувати там освітній процес з 1 вересня.
«Ще один пріоритет – вся інженерна та транспортна інфраструктура. За це літо максимально відновлюються пошкоджені дороги, будуть зроблені тимчасові переправи, щоб не було проблем зі сполученням між населеними пунктами», – зауважила Шуляк.
Шуляк додала, що для повноцінної відбудови домівок людей і відновлення зруйнованої інфраструктури Україна сподівається на допомогу міжнародних партнерів – і охочих долучитися серед них дедалі більшає.
«Наприклад, Уряд Естонії взяв шефство над Житомирською областю і вже виокремив 15 великих проєктів, пов’язаних із транспортною інфраструктурою і соціальною сферою. Зокрема, вже починаються роботи над будівництвом дитсадочка в місті Овруч», – розповіла Шуляк.
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Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, передає УНН з посиланням на пресслужбу «Слуги народу».
Вона розповіла, що пріоритетність відбудови визначають керівники обласних військових адміністрацій. І висловила сподівання, що саме відновлення житла для українців стане головним напрямком відбудови.
«Хотілося б, щоб це були домівки наших громадян. Бачимо дуже велику потребу в житлі: через Дію і ЦНАПи громадяни подали вже 250 тисяч заявок про зруйноване або пошкоджене житло. Сподіваюся, що голови ОВА будуть визначати його відновлення пріоритетом», – сказала Шуляк.
За її словами, крім того, необхідно відновлювати об’єкти соціальної інфраструктури, наголосила вона. Зокрема – заклади освіти в деокупованих областях, аби налагоджувати там освітній процес з 1 вересня.
«Ще один пріоритет – вся інженерна та транспортна інфраструктура. За це літо максимально відновлюються пошкоджені дороги, будуть зроблені тимчасові переправи, щоб не було проблем зі сполученням між населеними пунктами», – зауважила Шуляк.
Шуляк додала, що для повноцінної відбудови домівок людей і відновлення зруйнованої інфраструктури Україна сподівається на допомогу міжнародних партнерів – і охочих долучитися серед них дедалі більшає.
«Наприклад, Уряд Естонії взяв шефство над Житомирською областю і вже виокремив 15 великих проєктів, пов’язаних із транспортною інфраструктурою і соціальною сферою. Зокрема, вже починаються роботи над будівництвом дитсадочка в місті Овруч», – розповіла Шуляк.
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