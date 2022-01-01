Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю

Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю
Вживання семи або більше одиниць алкоголю на тиждень пов’язане з підвищенням рівня заліза в мозку. Це пов’язують із хворобами Альцгеймера та Паркінсона та є потенційним механізмом погіршення когнітивних функцій.

З'являється все більше доказів того, що навіть помірне споживання алкоголю може негативно вплинути на здоров'я мозку, пише 24 канал.

Аня Топівала з Оксфордського університету та її колеги досліджували зв'язок між споживанням алкоголю та рівнем заліза в мозку.

20 965 учасників з британського Біобанку повідомили про вживання алкоголю, а їхній мозок просканували за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Майже 7000 також зробили МРТ печінки для оцінки рівня системного заліза. Усі люди пройшли серію простих тестів для оцінки когнітивних і рухових функцій.

Середній вік учасників був 55 років і 48,6% були жінками. Хоча 2,7% віднесли себе до тих, хто не п'є, середнє споживання склало близько 18 одиниць на тиждень, що означає приблизно 7,5 банок пива або шість великих келихів вина.

Команда виявила, що вживання алкоголю більше семи одиниць на тиждень було пов'язане з маркерами підвищеного вмісту заліза в базальних гангліях – області мозку, які пов'язані з контролем рухів, навчанням, рухом очей, емоціями тощо. Накопичення заліза в деяких областях мозку було пов'язано з погіршенням когнітивних функцій.

Це найбільше на сьогодні дослідження помірного споживання алкоголю та накопичення заліза. Попри те, що вживання алкоголю повідомлялося власноруч, і його можна було недооцінити, це вважалося єдиним можливим методом встановлення вживання такої великої групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вплив на мозок, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю
Сьогодні, 03:12
Росія обстріляла Нікополь
Сьогодні, 02:00
В Україні через повномасштабне вторгнення РФ 800 тисяч людей потребують житла
Сьогодні, 01:00
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:40
Схожі новини
У Луцьку затримали п’яного водія у комендантську годину У Луцьку затримали п’яного водія у комендантську годину
16 липень, 12:29
У Луцьку люди затримали п'янючого водія просто посеред дороги У Луцьку люди затримали п'янючого водія просто посеред дороги
21 червень, 10:08
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
20 червень, 17:30
У лучанина вилучили понад 200 пляшок фальсифікованого алкоголю У лучанина вилучили понад 200 пляшок фальсифікованого алкоголю
23 травень, 18:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю
Сьогодні, 03:12
 0
Росія обстріляла Нікополь
Сьогодні, 02:00
 0
В Україні через повномасштабне вторгнення РФ 800 тисяч людей потребують житла
Сьогодні, 01:00
 0
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:40
 0
Медіа
відео
1/8