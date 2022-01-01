На благодійному аукціоні «Медіа-кава» для ЗСУ зібрали понад мільйон гривень





Про це у



Що закупляли для ЗСУ:



- Туристичне спорядження - 7 956 грн

- Гаджети - 99 469 грн

- Інша електроніка і комплектуючі - 179 303 грн

- Інструменти і комплектуючі - 22 909 грн

- Покраска автомобіля - 4 505,07 грн

- Засоби для догляду за зброєю - 5 232 грн

- Помощ друга - 27 000 грн. Не всі ніштяки може купити фізична - особа, треба звертатися за допомогою до "старших товаріщєй"

- Інша амуніція - 74 778,50 грн

- Послуги Нової пошти, банків - 6 150,28 грн.



"На залишку на картці нині - 644 879.76 грн. Гроші акумулюємо на велике замовлення від котиків, уточнюємо деталі", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На благодійному аукціоні «Медіа-кава» у Луцьку зібрали один мільйон гривень.Про це у фейсбук повідомив автор ідеї, луцький волонтер та журналіст Мирослав Ватащук.Що закупляли для ЗСУ:- Туристичне спорядження - 7 956 грн- Гаджети - 99 469 грн- Інша електроніка і комплектуючі - 179 303 грн- Інструменти і комплектуючі - 22 909 грн- Покраска автомобіля - 4 505,07 грн- Засоби для догляду за зброєю - 5 232 грн- Помощ друга - 27 000 грн. Не всі ніштяки може купити фізична - особа, треба звертатися за допомогою до "старших товаріщєй"- Інша амуніція - 74 778,50 грн- Послуги Нової пошти, банків - 6 150,28 грн."На залишку на картці нині - 644 879.76 грн. Гроші акумулюємо на велике замовлення від котиків, уточнюємо деталі", - написав він.

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