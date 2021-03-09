Акробатки з Волині – «бронзові» призерки Всесвітніх Ігор-2022. ВІДЕО





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"Бронзу" здобули Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом‘яновська. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянки стали бронзовими медалістками Всесвітніх Ігор у змаганнях зі спортивної акробатики.Про це повідомили на сторінці Спортивного Комітету України."Бронзу" здобулита. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.

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