Акробатки з Волині – «бронзові» призерки Всесвітніх Ігор-2022. ВІДЕО

Акробатки з Волині – «бронзові» призерки Всесвітніх Ігор-2022. ВІДЕО
Волинянки стали бронзовими медалістками Всесвітніх Ігор у змаганнях зі спортивної акробатики.

Про це повідомили на сторінці Спортивного Комітету України.

"Бронзу" здобули Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом‘яновська. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.




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Теги: акробатки, Волинь
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