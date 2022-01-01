Які країни найбільше блокують російські активи

Які країни найбільше блокують російські активи
Шість країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака і Bloomberg.

Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 млрд із майже 14 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.

"Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи - ред.) У нас ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, а інші - дуже мало", - сказав Рейндерс.

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Теги: країни, санкції, Росія
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