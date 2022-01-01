Курс валют у Луцьку 18 липня

Курс валют у Луцьку 18 липня
18 липня готівковий курс долара становить 36,95, продають його за 37,10.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 37,00, а продають - за 37,25.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,77.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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