Росія «мобілізує» чоловіків з нещодавно окупованих територій для наступу на Бахмут, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15 відсотків населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони «ждали и ждали» протягом декількох років?", - наголошує Гайдай.



Основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.Про це повідомив голова Луганської ОВА"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15 відсотків населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони «ждали и ждали» протягом декількох років?", - наголошує Гайдай.Основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

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