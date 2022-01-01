Українські захисники вже знищили 38450 окупантів





Про це повідомили у



Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:



особового складу близько 38450 (+150) осіб,



танків ‒ 1687 (+3) од,



бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,



артилерійських систем– 849 (+3) од,



РСЗВ - 248 (+0) од,



засобів ППО - 113 (+3) од,



літаків – 220 (+0) од,



гелікоптерів– 188 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),



крилатих ракет - 166 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,



спеціальної техніки - 70 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної військової агресії ЗСУ ліквідували близько 38450 загарбників.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:особового складу близько 38450 (+150) осіб,танків ‒ 1687 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,артилерійських систем– 849 (+3) од,РСЗВ - 248 (+0) од,засобів ППО - 113 (+3) од,літаків – 220 (+0) од,гелікоптерів– 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),крилатих ракет - 166 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,спеціальної техніки - 70 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію