У місті на Волині вбили 41-річного чоловіка

Учора, 17 липня, на вулиці Грушевського у Ківерцях громадяни виявили тіло 41-річного жителя Луцького району. На його шиї були поранення, схожі на ножові. У справу втрутилися оперативники.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Буквально за декілька годин правоохоронці з’ясували, що напередодні, на ґрунті ревнощів, після розпиття спиртного, 42-річний чоловік наніс загиблому декілька ударів ножем, від чого останній помер.Зловмисника розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідство триває.