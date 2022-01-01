У місті на Волині вбили 41-річного чоловіка
Сьогодні, 10:24
Учора, 17 липня, на вулиці Грушевського у Ківерцях громадяни виявили тіло 41-річного жителя Луцького району. На його шиї були поранення, схожі на ножові. У справу втрутилися оперативники.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Буквально за декілька годин правоохоронці з’ясували, що напередодні, на ґрунті ревнощів, після розпиття спиртного, 42-річний чоловік наніс загиблому декілька ударів ножем, від чого останній помер.
Зловмисника розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідство триває.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Буквально за декілька годин правоохоронці з’ясували, що напередодні, на ґрунті ревнощів, після розпиття спиртного, 42-річний чоловік наніс загиблому декілька ударів ножем, від чого останній помер.
Зловмисника розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідство триває.
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