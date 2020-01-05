На Волині 20-річний п`яний водій Audi A6 на смерть збив велосипедистку

Аварія трапилась близько 2 години ночі, 18 липня, у селі Рівне Ковельського району. 20-річний водій Audi A6 не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок цього – жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановлено – це 48-річна місцева мешканка.Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що водій за кермом перебував у стані сп’яніння, вміст алкоголю в крові становив 1,1 проміле.Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. Триває розслідування.