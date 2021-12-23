На Волині під час пожежі загинув чоловік та його 4-річна донька
Сьогодні, 09:42
18 липня о 04:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Старий Загорів Володимир-Волинського району – горіла літня кухня, вогонь поширився на розташовану поруч господарську будівлю.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події спрямували рятувальників 15 ДПРЧ смт Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його 4-річної доньки.
Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52.
Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події спрямували рятувальників 15 ДПРЧ смт Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його 4-річної доньки.
Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52.
Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.
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