На Волині під час пожежі загинув чоловік та його 4-річна донька





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події спрямували рятувальників 15 ДПРЧ смт Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця.



Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його 4-річної доньки.



Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52.



Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 липня о 04:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Старий Загорів Володимир-Волинського району – горіла літня кухня, вогонь поширився на розташовану поруч господарську будівлю.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події спрямували рятувальників 15 ДПРЧ смт Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця.Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його 4-річної доньки.Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52.Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.

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