На Волині під час пожежі загинув чоловік та його 4-річна донька

На Волині під час пожежі загинув чоловік та його 4-річна донька
18 липня о 04:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Старий Загорів Володимир-Волинського району – горіла літня кухня, вогонь поширився на розташовану поруч господарську будівлю.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події спрямували рятувальників 15 ДПРЧ смт Локачі та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Привітне й Війниця.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 44-річного чоловіка та його 4-річної доньки.
На Волині під час пожежі загинув чоловік та його 4-річна донька

Горіння локалізували о 05:07, ліквідували – о 05:52.

Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють.

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Теги: Волинь, Володимир, пожежа
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