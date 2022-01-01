Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу, – ОВА
Сьогодні, 09:15
Під час повітряної тривоги в Миколаєві знову пролунали потужні вибухи, щонайменше 10.
Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 15 липня окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет: поцілили по двох найбільших університетах міста.
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Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 15 липня окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет: поцілили по двох найбільших університетах міста.
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