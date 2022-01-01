Ідентифікували 17 катів із «ДНР», що знущалися над полоненими українцями. ВІДЕО

Ідентифікували 17 катів із «ДНР», що знущалися над полоненими українцями. ВІДЕО
Правоохоронці ідентифікували 17 катів із так званого “МГБ ДНР” і “Калінінської виправної колонії №27” (Горлівка), що знущалися над полоненими людьми на території тимчасово окупованої Донеччини.

Про це вранці в понеділок, 18 липня, інформує МВС України.

“У 2014 році на території Донецькій області була створена терористична організація – так звана бананова республіка “ДНР”, а до її складу увійшли незаконні “Министерство государственной безопасности» «ДНР»” та “Калінінська виправна колонія №27″. Тобто каральні органи, метою яких було знищення українців”, – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих “злочинах”, людей заживо хоронили, імітували їх розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей.

“Складність встановлення фігурантів полягала в тому, що під час катувань вони зазвичай ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім’я лише – за позивними. Через це постраждалі часто не могли їх навіть впізнати”.

“Поліцейським вдалося ідентифікувати 17 осіб, які знущалися в катівнях над громадянами України. Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні правоохоронці. Усі фігуранти підозрюються в державній зраді, участі в терористичній організації, жорстокому поводження з цивільним населенням та військовополоненими”, – вказав заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук.


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Теги: кати, ДНР
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