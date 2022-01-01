Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Сьогодні, 11:38
Сьогодні вночі, 18 липня, близько 3:00 Миколаїв вчергове масовано обстріляли.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та показав наслідки нічного масованого обстрілу.
"Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.
Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.
За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.
Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та показав наслідки нічного масованого обстрілу.
"Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.
Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.
За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.
Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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