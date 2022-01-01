 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон

Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Сьогодні вночі, 18 липня, близько 3:00 Миколаїв вчергове масовано обстріляли.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та показав наслідки нічного масованого обстрілу.

"Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.

Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.

За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.

Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські захисники вже знищили 38450 окупантів
Сьогодні, 10:00
Росія «мобілізує» чоловіків з нещодавно окупованих територій для наступу на Бахмут, – Гайдай
Сьогодні, 09:30
Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу, – ОВА
Сьогодні, 09:15
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 18 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять здавати кров, аби поповнити запаси лікарень області
Сьогодні, 11:58
На війні загинув відомий український телеведучий
Сьогодні, 11:50
Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон
Сьогодні, 11:38
Ідентифікували 17 катів із «ДНР», що знущалися над полоненими українцями. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
У місті на Волині вбили 41-річного чоловіка
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Українські захисники вже знищили 38450 окупантів Українські захисники вже знищили 38450 окупантів
Сьогодні, 10:00
Росія «мобілізує» чоловіків з нещодавно окупованих територій для наступу на Бахмут, – Гайдай Росія «мобілізує» чоловіків з нещодавно окупованих територій для наступу на Бахмут, – Гайдай
Сьогодні, 09:30
Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу, – ОВА Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу, – ОВА
Сьогодні, 09:15
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 18 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 18 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині допомагають сім'ям захисників
Сьогодні, 12:33
 0
Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 12:27
 0
Росіяни відтягують свої склади зі зброєю від лінії фронту
Сьогодні, 12:17
 0
Волинян просять здавати кров, аби поповнити запаси лікарень області
Сьогодні, 11:58
 0
На війні загинув відомий український телеведучий
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8