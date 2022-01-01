Обстріл Миколаєва: російські ракети поцілили в автосалон





Про це Олександр Сєнкевич та показав наслідки нічного масованого обстрілу.



"Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.



Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.



За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.



Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 18 липня, близько 3:00 Миколаїв вчергове масовано обстріляли Про це повідомив мер Миколаєвата показав наслідки нічного масованого обстрілу."Вже відомо, що російські ракети поцілили в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки.Також окупанти обстріляли околиці міста. На щастя, обійшлось без жертв", - йдеться в повідомленні.За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби були зафіксовані обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Снаряди лягли переважно по відкритих територіях, постраждалих немає.Також зафіксовані обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію