Волинян просять здавати кров, аби поповнити запаси лікарень області

Волинян просять здавати кров, аби поповнити запаси лікарень області
У Волинському центрі крові оголосили забір крові різних груп для поповнення запасів різних лікарень області.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Краплина життя".

Зазначають, що кров також буде використана для поповнення запасів військового госпіталю.

Забір крові для поповнення запасів різних груп відбуватиметься з понеділка по четвер (з 18.07 по 21.07.2022 р.) в приміщенні обласного центру крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8.30 до 13.00

З собою необхідно мати паспорт.

Телефон для довідок: 0952035300

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Теги: Луцьк, донори, здавати кров
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