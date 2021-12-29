Волинян просять здавати кров, аби поповнити запаси лікарень області
Сьогодні, 11:58
У Волинському центрі крові оголосили забір крові різних груп для поповнення запасів різних лікарень області.
Про це інформують на фейсбук-сторінці "Краплина життя".
Зазначають, що кров також буде використана для поповнення запасів військового госпіталю.
Забір крові для поповнення запасів різних груп відбуватиметься з понеділка по четвер (з 18.07 по 21.07.2022 р.) в приміщенні обласного центру крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8.30 до 13.00
З собою необхідно мати паспорт.
Телефон для довідок: 0952035300
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Про це інформують на фейсбук-сторінці "Краплина життя".
Зазначають, що кров також буде використана для поповнення запасів військового госпіталю.
Забір крові для поповнення запасів різних груп відбуватиметься з понеділка по четвер (з 18.07 по 21.07.2022 р.) в приміщенні обласного центру крові за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 47 з 8.30 до 13.00
З собою необхідно мати паспорт.
Телефон для довідок: 0952035300
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