Росіяни відтягують свої склади зі зброєю від лінії фронту





Про це повідомляють у



У ГУР МО України розповідають, що цілодобово виявляють місця зберігання боєприпасів, військової техніки, районів накопичення озброєння та шляхів постачання до передових окупаційних підрозділів.



«Ті запаси, які були ще з часів радянського союзу, залишилися на території росії. І щоб збити наступальний темп російської федерації, їхні ресурс необхідно знищувати прямо на полі бою. Ми комплексно працюємо над своєчасним викриттям командних пунктів та пунктів управління ворога, його живої сили та техніки та оперативно надаємо координати для того щоб вони були знищені», – каже представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни почали переміщувати свої склади зі зброєю на більш далекі відстані від лінії фронту.Про це повідомляють у ГУР У ГУР МО України розповідають, що цілодобово виявляють місця зберігання боєприпасів, військової техніки, районів накопичення озброєння та шляхів постачання до передових окупаційних підрозділів.«Ті запаси, які були ще з часів радянського союзу, залишилися на території росії. І щоб збити наступальний темп російської федерації, їхні ресурс необхідно знищувати прямо на полі бою. Ми комплексно працюємо над своєчасним викриттям командних пунктів та пунктів управління ворога, його живої сили та техніки та оперативно надаємо координати для того щоб вони були знищені», – каже представник ГУР МО України

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