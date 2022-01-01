На Волині допомагають сім'ям захисників





Про це Юрій Погуляйко.



Днями для місцевих жителів Ратнівщини передали продуктові набори та засоби гігієни.



Реалізувати таку ідею вдалося завдяки народному обранцю, благодійному фонду «Проксен» та спільно із Волинською ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В області підтримують та допомагають сім’ям, чоловіки яких зараз перебувають на передовій.Про це повідомив голова ОВАДнями для місцевих жителів Ратнівщини передали продуктові набори та засоби гігієни.Реалізувати таку ідею вдалося завдяки народному обранцю, благодійному фонду «Проксен» та спільно із Волинською ОВА.

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