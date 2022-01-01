На Волині допомагають сім'ям захисників
Сьогодні, 12:33
В області підтримують та допомагають сім’ям, чоловіки яких зараз перебувають на передовій.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Днями для місцевих жителів Ратнівщини передали продуктові набори та засоби гігієни.
Реалізувати таку ідею вдалося завдяки народному обранцю, благодійному фонду «Проксен» та спільно із Волинською ОВА.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Днями для місцевих жителів Ратнівщини передали продуктові набори та засоби гігієни.
Реалізувати таку ідею вдалося завдяки народному обранцю, благодійному фонду «Проксен» та спільно із Волинською ОВА.
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