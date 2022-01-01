На Волині допомагають сім'ям захисників

На Волині допомагають сім'ям захисників
В області підтримують та допомагають сім’ям, чоловіки яких зараз перебувають на передовій.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Днями для місцевих жителів Ратнівщини передали продуктові набори та засоби гігієни.

Реалізувати таку ідею вдалося завдяки народному обранцю, благодійному фонду «Проксен» та спільно із Волинською ОВА.
На Волині допомагають сім'ям захисників

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Теги: допомога, сім'ї захисників, Волинь
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