Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО

Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Посилка із смаколиками, дитячими малюнками та плюшевим песиком-копією, яку пошили на фабриці іграшок «Тигрес», дісталася Чернігівщини. Там, разом із господарем – Михайлом Ільєвим, мешкає улюбленець дітей та дорослих пес-сапер «Патрон».

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади

Заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук розповів, що коли у сільраді побачили новинку «Тигреса» - милого плюшевого песика породи Джек Рассел, який був дуже схожим на пса-піротехніка, подумали, що іграшкового песика обов’язково повинен мати син власника справжнього «Патрона», ДСНСника Михайла Ільєва. Бо через війну домашнього улюбленця, якого йому два роки тому подарував тато на день народження, вдома майже немає.
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО

«Ми дізналися адресу, на яку можна відправити гостинці для легендарного пса та його господарів. У посилку поклали іграшкового «Патрона», подяку та сувеніри від Підгайцівської громади, волинські солодощі, дитячі малюнки та корм для чотирилапого Рятівника.

Сподіваємося, що подарунок сподобався хлопчику і доки його пес та тато виконуватимуть надважливу роботу задля перемоги України, він зможе обіймати іграшкового друга. Щиро дякуємо дирекції «Тигреса», що підтримали нашу ідею і долучилися до хорошої справи», - зазначив Олександр Бляшук.
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО


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Теги: Підгайці, посилка, пес Патрон
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