Волиняни, батько і син, разом служать в одній з частин Нацгвардії





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У них спільна мрія, спільний окоп на позиціях і навіть називаються вони однаково – обидва чоловіки мають ім’я Артур.



«Я пішов проводжати сина на війну і хотів поцікавитися чи беруть таких, як я служити, чи ні... і теж став військовим, – жартуючи каже 52-річний волинянин Артур, розповідаючи, як він потрапив у Нацгвардію.



Вже серйозним тоном чоловік додає: «Але війна, яку розв’язала Росія проти нас – зовсім не жарт. Росіяни абсолютно цинічний і безжальний народ, який нищить все і всіх на своєму шляху. А наше завдання – захистити своє, рідне. Війна згуртувала нас і ми вже не зупинимося до остаточної перемоги».



Його син, Артур, повністю поділяє думку батька. У свої 28 хлопець встиг відслужити строкову службу. У 2015 році захищав Маріуполь від російських окупантів. Потім переїхав у Польщу на роботу.



«Спочатку працювати за кордоном було дуже важко. Але я не здавався і вчився. А минулого року взагалі вирішив лишитися у Польщі, відкрити власну справу. Та війна повністю змінила мій світогляд. Не хочу уже повертатися туди. Після нашої перемоги у рідній Україні буде багато роботи. Нам власними руками доведеться цеглина за цеглиною все відбудовувати. Для цього потрібні руки і мої готові до важкої праці», – каже Артур-молодший.



Батько і син – два Артури – окрім спільного ім’я, ділять окоп один на двох і мають спільну мрію: вибити раз і назавжди російського ворога з української землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батько і син разом служать в одній з частин Національної гвардії України.Про це повідомляють на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.У них спільна мрія, спільний окоп на позиціях і навіть називаються вони однаково – обидва чоловіки мають ім’я Артур.«Я пішов проводжати сина на війну і хотів поцікавитися чи беруть таких, як я служити, чи ні... і теж став військовим, – жартуючи каже 52-річний волинянин Артур, розповідаючи, як він потрапив у Нацгвардію.Вже серйозним тоном чоловік додає: «Але війна, яку розв’язала Росія проти нас – зовсім не жарт. Росіяни абсолютно цинічний і безжальний народ, який нищить все і всіх на своєму шляху. А наше завдання – захистити своє, рідне. Війна згуртувала нас і ми вже не зупинимося до остаточної перемоги».Його син, Артур, повністю поділяє думку батька. У свої 28 хлопець встиг відслужити строкову службу. У 2015 році захищав Маріуполь від російських окупантів. Потім переїхав у Польщу на роботу.«Спочатку працювати за кордоном було дуже важко. Але я не здавався і вчився. А минулого року взагалі вирішив лишитися у Польщі, відкрити власну справу. Та війна повністю змінила мій світогляд. Не хочу уже повертатися туди. Після нашої перемоги у рідній Україні буде багато роботи. Нам власними руками доведеться цеглина за цеглиною все відбудовувати. Для цього потрібні руки і мої готові до важкої праці», – каже Артур-молодший.Батько і син – два Артури – окрім спільного ім’я, ділять окоп один на двох і мають спільну мрію: вибити раз і назавжди російського ворога з української землі.

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