Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ Василя Малюка

Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Голови Служби безпеки України Василю Малюку.



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"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.



ДОВІДКОВО: Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Він -бригадний генерал, з березня 2022 року – перший заступник голови СБУ. До цього з 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, а ще до того, з березня 2020 по липень 2021 – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.



Наадаємо, що Президент Володимир Зеленський указами

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