Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ Василя Малюка

Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ Василя Малюка
Президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Голови Служби безпеки України Василю Малюку.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.

ДОВІДКОВО: Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Він -бригадний генерал, з березня 2022 року – перший заступник голови СБУ. До цього з 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, а ще до того, з березня 2020 по липень 2021 – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Наадаємо, що Президент Володимир Зеленський указами відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.

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Теги: УКраїна, Зеленський, СБУ
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