Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 12:27
Президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Голови Служби безпеки України Василю Малюку.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.
ДОВІДКОВО: Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Він -бригадний генерал, з березня 2022 року – перший заступник голови СБУ. До цього з 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, а ще до того, з березня 2020 по липень 2021 – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Наадаємо, що Президент Володимир Зеленський указами відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.
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Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.
"Першому заступнику Голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", – зазначено в документі.
ДОВІДКОВО: Малюк Василь Васильович народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Він -бригадний генерал, з березня 2022 року – перший заступник голови СБУ. До цього з 16 лютого був заступником міністра внутрішніх справ, а ще до того, з березня 2020 по липень 2021 – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Наадаємо, що Президент Володимир Зеленський указами відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.
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