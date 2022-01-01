Росіяни розбомбили елеватор із зерном та школу на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:30
Російські окупанти 18 липня вдарила по Синельниківському району Дніпропетровської області. У результаті зруйновані склади з понад п’ятьма тисячами тонн зерна.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон.
Також є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. Попередньо, під час атаки люди не постраждали.
"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Жодних військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - написав він.
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Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон.
Також є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. Попередньо, під час атаки люди не постраждали.
"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Жодних військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - написав він.
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