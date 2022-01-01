На війні загинув відомий український телеведучий

На війні загинув відомий український телеведучий
Український телеведучий Карім Гуламов, який до війни працював на музичному телеканалі М1, загинув у боях проти російської армії.

Друзі і товариші по службі висловлюють співчуття на його сторінці в Facebook. Вони кажуть, що Карім був дуже сильним, добрим і справедливим, пише УНІАН.

"Тебе пам'ятатимуть як людину з великим серцем і широкою душею, як лицаря і супермена, що рятував Україну, як справжнього друга, який ніколи не залишить у біді. Дякую тобі за те, що твоя душа вибрала цю планету, країну і часи, в яких ти був і завжди будеш хоробрим героєм", - пишуть на його сторінці в соцмережі.

Відомо, що Карім Гуламов народився в Обухові, але останнім часом жив в Ірпені. З перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російських окупантів.

26 липня він міг би святкувати свій день народження. Гуламову мало виповнитися 35 років, але через війну його життя обірвалося.

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Теги: загинув, телеведучий
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