Чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР: пояснили у ЗСУ
Сьогодні, 05:00
За порушення правил дорожнього руху на блокпостах повістки не вручають. Їх видають для того, аби людина з'явилась в територіальний центр комплектації.
Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише ТСН.
Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.
"Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані", - пояснив він.
За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.
Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.
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Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише ТСН.
Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.
"Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані", - пояснив він.
За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.
Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.
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