Чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР: пояснили у ЗСУ





Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише



Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.



"Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані", - пояснив він.



За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.



Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За порушення правил дорожнього руху на блокпостах повістки не вручають. Їх видають для того, аби людина з'явилась в територіальний центр комплектації.Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ, пише ТСН Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних."Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані", - пояснив він.За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.

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