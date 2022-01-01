Чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР: пояснили у ЗСУ

Чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР: пояснили у ЗСУ
За порушення правил дорожнього руху на блокпостах повістки не вручають. Їх видають для того, аби людина з'явилась в територіальний центр комплектації.

Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише ТСН.

Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.

"Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані", - пояснив він.

За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.

Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.

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Теги: повістки
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