Росія обстріляла Нікополь

Росія обстріляла Нікополь
У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області обстріляли російськими окупантами.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.

"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Нікополь, Росія, обстріли
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