Росія обстріляла Нікополь





Про це Євген Євтушенко.



Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.



"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області обстріляли російськими окупантами.Про це повідомив голова Нікопольської РВАГолова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків."Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.

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