Росія обстріляла Нікополь
Сьогодні, 02:00
У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області обстріляли російськими окупантами.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.
"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.
"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю
Сьогодні, 03:12
Росія обстріляла Нікополь
Сьогодні, 02:00
18 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:40
Медіа