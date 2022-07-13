6-річна донька загиблого бійця 14 ОМБр зібрала гроші на два тепловізори. ВІДЕО
Сьогодні, 22:40
Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним Силам України.
За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових, повідомляє АрміяInform.
Тато Іринки – старший лейтенант Олександр Васильєв – захищав Україну з 2014 року. Офіцер з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Він неодноразово перебував у районі проведення операції Об’єднаних сил, а з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну боронив Київщину, а згодом Миколаївщину, де загинув 27 березня під час виконання бойового завдання. Похований герой у Рівному.
Як розповіла мати дівчинки Вікторія Васильєва, в один із днів донька прокинулася після сну й перше, що вона сказала: «Тато наш захищав Україну? Захищав. Він загинув. Тепер я маю захищати Україну».
У дитячій кімнаті, дивлячись на фото свого татуся в парадному військовому однострої, з медалями й чорною стрічкою, Іринка працює без вихідних, з кожним днем нарощуючи темпи роботи та розширюючи асортимент власної продукції, бо вірить у перемогу української армії.
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За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових, повідомляє АрміяInform.
Тато Іринки – старший лейтенант Олександр Васильєв – захищав Україну з 2014 року. Офіцер з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Він неодноразово перебував у районі проведення операції Об’єднаних сил, а з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну боронив Київщину, а згодом Миколаївщину, де загинув 27 березня під час виконання бойового завдання. Похований герой у Рівному.
Як розповіла мати дівчинки Вікторія Васильєва, в один із днів донька прокинулася після сну й перше, що вона сказала: «Тато наш захищав Україну? Захищав. Він загинув. Тепер я маю захищати Україну».
У дитячій кімнаті, дивлячись на фото свого татуся в парадному військовому однострої, з медалями й чорною стрічкою, Іринка працює без вихідних, з кожним днем нарощуючи темпи роботи та розширюючи асортимент власної продукції, бо вірить у перемогу української армії.
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