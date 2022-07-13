6-річна донька загиблого бійця 14 ОМБр зібрала гроші на два тепловізори. ВІДЕО

Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним Силам України.



За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових, повідомляє



Тато Іринки – старший лейтенант Олександр Васильєв – захищав Україну з 2014 року. Офіцер з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Він неодноразово перебував у районі проведення операції Об’єднаних сил, а з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну боронив Київщину, а згодом Миколаївщину, де загинув 27 березня під час виконання бойового завдання. Похований герой у Рівному.



Як розповіла мати дівчинки Вікторія Васильєва, в один із днів донька прокинулася після сну й перше, що вона сказала: «Тато наш захищав Україну? Захищав. Він загинув. Тепер я маю захищати Україну».



У дитячій кімнаті, дивлячись на фото свого татуся в парадному військовому однострої, з медалями й чорною стрічкою, Іринка працює без вихідних, з кожним днем нарощуючи темпи роботи та розширюючи асортимент власної продукції, бо вірить у перемогу української армії.

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