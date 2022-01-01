У Луцьку чоловік випадково повідомив поліцію про викрадення автівки





Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Орієнтування по транспортному засобу поліцейські негайно передали в радіоефір. Невдовзі охоронці порядку відшукали авто на проспекті Відродження.



Згодом заявник повідомив, що його транспортний засіб ніхто не викрадав, а повідомлення на лінію 102 про викрадення здійснив випадково, внаслідок перевтоми.



На громадянина поліцейські склали постанову за ст. 183 (Неправдивий виклик) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що у нього викрали автомобіль марки Volkswagen.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Орієнтування по транспортному засобу поліцейські негайно передали в радіоефір. Невдовзі охоронці порядку відшукали авто на проспекті Відродження.Згодом заявник повідомив, що його транспортний засіб ніхто не викрадав, а повідомлення на лінію 102 про викрадення здійснив випадково, внаслідок перевтоми.На громадянина поліцейські склали постанову за ст. 183 (Неправдивий виклик) КУпАП.

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