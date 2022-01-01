У Луцьку чоловік випадково повідомив поліцію про викрадення автівки

У Луцьку чоловік випадково повідомив поліцію про викрадення автівки
Днями патрульним надійшов виклик від чоловіка, який повідомив, що у нього викрали автомобіль марки Volkswagen.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Орієнтування по транспортному засобу поліцейські негайно передали в радіоефір. Невдовзі охоронці порядку відшукали авто на проспекті Відродження.

Згодом заявник повідомив, що його транспортний засіб ніхто не викрадав, а повідомлення на лінію 102 про викрадення здійснив випадково, внаслідок перевтоми.

На громадянина поліцейські склали постанову за ст. 183 (Неправдивий виклик) КУпАП.

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Теги: викрадення авто, патрульна поліція
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